Чистая прибыль банка «Ак Барс» по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,3 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как отмечают в банке, на увеличение прибыли в первом полугодии 2019-го значительно повлиял рост чистого процентного дохода на 39,6% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года — до 7,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы банка снизились на 6,3% к первому полугодию прошлого года и составили 1,4 млрд рублей.

Активы банка на 30 июня 2019 года равнялись 469 млрд рублей.

Кредитный портфель банка на конец первого полугодия составил 216 млрд рублей. Портфель розничных кредитов подрос на 2,6% до 85,5 млрд рублей.