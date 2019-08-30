Банки.ру представил рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2019 года. Материал опубликован в разделе «Исследования».

Анкеты для участия были разосланы топ-сотне банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам автокредитного рейтинга. Всего в данном рейтинге представлены 22 банка и две банковские группы.

В 2019 году отечественный рынок автокредитования продолжил рост, однако полугодовые темпы наращивания банками-участниками своих портфелей нельзя назвать существенными: за период с января по июнь их совокупный прирост составил 3,5%, в то время как за аналогичный период 2018 года — 7%, а за период с июля по декабрь 2018 года — 17,6%. Это является отражением общерыночного замедления динамики развития потребительского кредитования в РФ. В годовом выражении (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) совокупный портфель банков-участников вырос более чем на 50%, в то время как его прирост за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018-го составлял только 30%.

По итогам шести месяцев 2019 года первое место по объему портфеля автокредитов вернула себе группа Сбербанка (включает сам Сбербанк и Сетелем Банк, выдающий сейчас кредиты в рамках группы) с показателем 111,5 млрд рублей. По итогам второго полугодия 2018 года первенство было у ВТБ, который в текущем рейтинге занял вторую позицию с портфелем в 110,8 млрд рублей. Третьей, как и в предыдущем рейтинге, стала группа Societe Generale в России (включает автокредитный Русфинанс Банк и Росбанк), у которой совокупный размер портфеля автокредитов составил на 1 июля 2019 года 108,4 млрд рублей.

Список банков с наибольшей долей автокредитов в портфеле от рейтинга к рейтингу не меняется: в их число по-прежнему входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус, Плюс Банк и БыстроБанк. Наименьшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле — у банков «Центр-инвест», «Ак Барс» и «Россия». Также в число игроков с низкой долей автокредитов в портфеле кредитов, выданных физическим лицам, входит Тинькофф Банк, однако это не помешало ему показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении (285% и 2 495% соответственно). Одной из ключевых причин такого успеха является разработка и внедрение банком с момента запуска в марте 2018 года данного направления ретейлового бизнеса собственной технологической платформы для работы с дилерами.

Отечественный рынок автокредитования продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет менее 26%.

За шесть месяцев 2019 года банки — участники рейтинга совокупно выдали 274 тыс. кредитов на сумму более 247 млрд рублей. Впервые за последние два года лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк, который смог обогнать по данным показателям Сетелем Банк и ВТБ. Последний не представил информацию о количестве выданных кредитов, и третью позицию по этому показателю занял Совкомбанк. Также впервые в десятку крупнейших автобанков по данным параметрам вошел Тинькофф Банк: он занимает девятую строчку по объему выданных кредитов и шестую — по их количеству.

Самыми «кредитными» марками на основании заполненных банками анкет по-прежнему можно назвать BMW, Lada и Hyundai.

В числе прочего эксперты Банки.ру выяснили, что в первом полугодии 2019 года более 80% всех автозаймов выдавались без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что банки стараются упростить процесс выдачи кредита, закладывая риски в ставку. По расчетам Банки.ру, она составила 15,44% годовых против 14,07% по кредитам с полным пакетом документов.



В исследовании Банки.ру также рассмотрены уровень просроченной задолженности по автокредитным портфелям банков, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования, структура выдач по величине первоначального взноса и срокам кредита.