Ситибанк ввел комиссию в размере 0,4% в год для клиентов, которые держат на счетах крупные суммы в евро. Об этом написал в четверг портал Frank Media со ссылкой на источник на рынке.

Как уточнили в Ситибанке, в условиях сохраняющейся отрицательной процентной ставки он начиная с 1 марта 2019 года ввел ежемесячную компенсацию стоимости размещения денежных средств на корреспондентском счете банка, которая применяется в случае, если клиент поддерживает средний баланс свыше 100 тыс. евро на счетах в евро в Citi и при этом доля среднемесячного баланса по текущим и сберегательным счетам в евро в среднемесячном балансе по всем счетам клиента превышает 50%.

«Процентные ставки Европейского центрального банка находятся на историческом минимуме в течение длительного периода времени, и, в частности, процентная ставка по депозитам в евро с марта 2016 года составляет минус 0,4%. Это приводит к тому, что банки как за рубежом, так и в России несут расходы, связанные с денежными средствами, размещенными на счетах клиентов в евро. Ситибанк, являющийся частью международной финансовой группы Citi, также несет подобные расходы», — пояснили в Ситибанке порталу Банки.ру.

В кредитной организации подчеркнули, что клиентам, которых затронуло данное нововведение, были предложены специальные персональные условия, позволившие «внести изменения в портфель активов для достижения оптимальной структуры и максимальной доходности».



Ранее стало известно, что банк «Авангард» прекратил прием депозитов в евро и изменил условия обслуживания текущих счетов физлиц в евро. Так, с 1 августа 2019 года ежемесячная комиссия составляет 1,9 тыс. рублей при сумме среднемесячного остатка по всем текущим и карточным счетам клиента в евро от 10 001 до 100 тыс. евро и 0,1% при сумме от 100 001 евро.