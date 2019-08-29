Чистая прибыль группы «ВЭБ.РФ» за первое полугодие 2019 года составила 12,8 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2018 года в размере 75,6 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе ВЭБа.

Операционный доход за первое полугодие 2019 года составил 41,6 млрд рублей против операционного расхода за аналогичный период 2018 года в 16,6 млрд.

Активы группы на 30 июня составили 3 трлн 275,2 млрд рублей, уменьшившись на 2,6% по сравнению с началом года. Динамика активов обусловлена сокращением кредитного портфеля, чистых инвестиций в лизинг, а также портфеля торговых ценных бумаг и средств в банках, поясняют в ВЭБе.

В структуре активов группы на кредитный портфель приходится 40,6%. По сравнению c концом 2018 года кредитный портфель после вычета резерва под обесценение сократился на 14,8%, до 1,33 трлн рублей. «Основным фактором сокращения кредитного портфеля после вычета резервов стала переквалификация кредитов, предоставленных АКБ «Связь-Банк», в активы группы выбытия. Также на размер кредитного портфеля оказала влияние валютная переоценка», — отмечается в сообщении.

В первом полугодии 2019 года резервы под ожидаемые кредитные убытки были восстановлены на 17 млрд рублей.

Обязательства группы на 30 июня 2019 года составили 2 трлн 937,6 млрд рублей. Уменьшение объема обязательств по сравнению с началом года составило 4,6%, что в основном связано с уменьшением задолженности перед банками. Снижение по статье «средства клиентов» связано с переквалификацией средств клиентов Связь-Банка в обязательства группы выбытия.

В структуре обязательств 50,9% приходится на средства банков и выпущенные долговые ценные бумаги.

Капитал группы за первое полугодие 2019 года увеличился на 18,8%, до 337,6 млрд рублей. Факторами, повлиявшими на положительную динамику капитала, стали чистая прибыль и субсидии из федерального бюджета в рамках мер господдержки «ВЭБ.РФ».

В первом полугодии ВЭБу была предоставлена субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в размере 15,5 млрд рублей на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала. Данная субсидия признана в составе уставного капитала.

Также в отчетном периоде была предоставлена субсидия в размере 9,7 млрд рублей, полученная из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации с целью взноса в уставный капитал АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа. Сумма субсидии признана в составе добавочного капитала.



Коэффициент достаточности капитала ВЭБа по РСБУ на 1 июля 2019 года составил 14,8% (11,8% на 1 января).