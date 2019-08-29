Чистая прибыль банка «Восточный» за первое полугодие текущего года составила 3,9 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в его релизе.

Совокупный доход банка вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 4,3 млрд рублей.

Собственный капитал увеличился на 15,3% с начала текущего года.

«Кредитный портфель вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 110,7 млрд рублей. Основным драйвером роста стал розничный бизнес, кредитный портфель которого вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в сообщении.



Чистые процентные доходы после изменения резерва выросли на 18,2%.