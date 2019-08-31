Альфа-Банк открыл новое отделение в Москве. Офис расположен по адресу: ул. Генерала Белова, д. 35, говорится в сообщении финучреждения.

В отделении действует электронная система по управлению очередью, оборудованы зоны ожидания и детский уголок.



«В новом офисе доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты могут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение и многое другое. Для работы с премиальными клиентами организована специальная зона. К их услугам персональное финансовое планирование», — отмечается в релизе.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 21:00, в субботу — с 10:00 до 19:00, воскресенье — выходной день.