Альфа-Банк подал 29 августа в Арбитражный суд Москвы иск на 9,5 млрд рублей к международной консалтинговой компании IMC Montan, предоставляющей услуги в области геологии и горного дела, следует из картотеки арбитражных дел; компания оценивала кредитоспособность одного из крупнейших заемщиков, с этим связаны требования к ней, сказал представитель банка, третьим лицом в иске заявлена задолжавшая Альфа-Банку около 9 млрд рублей угледобывающая компания «Краснобродский южный», которая владеет угольным разрезом в Кемеровской области, сообщают «Ведомости» .

С 2009 года IMC Montan несколько раз делала его аудит, говорится на сайте консалтинговой компании, в октябре 2017 года Альфа-Банк выдал «Краснобродскому южному» кредит на 143 млн долларов (около 9 млрд рублей), следует из материалов суда, а в ноябре 2018 года банк решил через суд взыскать с компании долг по кредиту, он выиграл дело, но денег не получил; банк потребовал признать «Краснобродский южный» банкротом.

«Краснобродским южным» владеет московское ООО «Редвейд», 69% разреза находятся в залоге у Альфа-Банка, ранее разрез принадлежал кипрской Delvenisto Investments, сам «Редвейд» принадлежит «Краснобродскому южному» и кипрской Wolater Investments; в ноябре 2018 года обе компании подали иск к Delvenisto о признании недействительной сделки по продаже 100% долей «Редвейда», истцы просят взыскать с Delvenisto 108,6 млн долларов.

Банк считает, что IMC Montan должна возместить убытки, поскольку заемщик, взявший в банке кредит на покупку разреза, отвечает признакам несостоятельности, а выданный кредит пока не возвращен.

По словам экспертов, иск банка к оценщику — большая редкость, банк может потребовать компенсацию от аудиторской организации только за ненадлежащее оказание услуги, и в этом случае банк может обратиться с требованием о возмещении убытков в полном размере (включая упущенную выгоду).