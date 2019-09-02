Газпромбанк в начале сентября запускает рекламную кампанию, посвященная двум розничным продуктам: вкладам и кредитам. Впервые в истории банка лицом кампании стала знаменитость — стендап-комик, телеведущий и актер Павел Воля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Розничный бизнес Газпромбанка с начала года показывает впечатляющую динамику роста, и мы рассчитываем, что запуск федеральной рекламной кампании позволит дополнительно увеличить продажи продуктов и темпы привлечения новых клиентов. Павел Воля — близкий нам по духу герой: он заряжает всех вокруг своей энергией и работоспособностью. Думаю, что вместе мы добьемся еще большего успеха», — отмечает первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович.



В рамках контракта, подписанного до конца года, Павел Воля выступает героем рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов, услуг и сервисов, в прессе, на телевидении и в Интернете.

Кампания проводится в федеральном масштабе и охватывает 13 каналов телевидения, наружную рекламу в 165 городах, а также включает продвижение в интернете. Наружную рекламу и коммуникацию в интернете с Павлом Волей можно увидеть на улицах уже с второго сентября, а старт ТВ рекламы планируется начать с 16 сентября.