Сбербанк объявляет об отмене депозитарной комиссии для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Если клиент брокерского обслуживания совершает операции, то есть покупает или продает акции, облигации и другие финансовые инструменты на фондовом рынке, то с него больше не будет взиматься ежемесячная депозитарная комиссия в размере 149 рублей», — говорится в релизе.

Кроме того, Сбербанк объявляет об отмене депозитарной комиссии в размере 3 тыс. рублей при открытии юридическими лицами счетов депо, делая этот сервис бесплатным.

Одновременно принято решение об изменении шкалы комиссионных при тарифном плане «Самостоятельный». Для физлиц за операции на рынке ОТС (операции с ценными бумагами, совершаемые без участия биржи) комиссия в размере 0,17% распространяется на обороты начиная с 45 тыс. единиц валюты, ранее это было возможно с 50 тыс. единиц валюты.