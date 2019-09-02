Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов подал кассационные жалобы на постановления нижестоящей инстанции, которая признала незаконными сделки по внесению прежним руководством Рост Банка (в настоящее время присоединен к банку «Траст») 255 млрд рублей в уставные капиталы дочерних компаний.

Апелляционный суд в июне удовлетворил два иска банка «Траст», признав незаконным внесение Рост Банком 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Инвестиции» и 50 млрд рублей — в уставный капитал ООО «Рост Капитал». Суд обязал ответчиков вернуть полученные деньги «Трасту». Кассационные жалобы Шишханова будут переданы для рассмотрения в Арбитражный суд Московского округа.

Оспариваемые сделки состоялись в сентябре 2017 года, когда санацию Рост Банка проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. Рост Банк получил межбанковские кредиты от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала «дочек». Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры Рост Банка — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

Арбитражный суд Москвы в марте отклонил иски «Траста», однако вышестоящая инстанция эти решения отменила и требования полностью удовлетворила. Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что внесение в уставный капитал «Рост Инвестиций» денежных средств было нацелено на вывод активов из банка — деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы. Взамен Рост Банк получил активы — ценные бумаги офшорных компаний — рыночной стоимостью 4 рубля, указал суд.

Представитель Шишханова в суде первой инстанции заявил, что последующие сделки не могут влиять на оценку законности оспариваемых. Он отметил, что в результате ряда сделок банк получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, «которые застраивают всю Москву», и холдингом «Русгрэйн», «который кормит всю Россию».

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации Рост Банка, входившего на тот момент в топ-100 в России. «Дыра» в капитале Рост Банка и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции Рост Банка у подконтрольного Бинбанка. В сентябре 2017 года Рост Банку и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.