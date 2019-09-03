Чистая прибыль Экспобанка за первое полугодие 2019-го составила 2,5 млрд рублей по МСФО (включая показатели Курскпромбанка), следует из релиза финучреждения.



Капитал банка увеличился на 32% до 17,6 млрд рублей. Кредитный портфель вырос на 95% до 65 млрд рублей. Доля кредитов, просроченных свыше 90 дней (NPL 90+), — 1,25%.

Объем привлеченных средств увеличился и на 30 июня 2019 года составил 82 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 36% до 2,4 млрд рублей, а чистый комиссионный доход — в три раза, до 621 млн рублей.

«И Экспобанк, и Курскпромбанк демонстрируют уверенный рост. Мы продолжим интегрировать высокотехнологичные решения, работать над новыми бизнес-идеями, улучшать качество предлагаемых услуг. Успешная реализация выбранной стратегии, а также покупка контрольного пакета акций Курскпромбанка позволили нам расширить географию и еще больше сфокусироваться на инновационном развитии во всех сферах деятельности», — прокомментировал председатель правления Экспобанка Алексей Санников.