Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Народному Банку Тувы на уровне «ruB-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», говорится в релизе агентства.



«Изменение прогноза обусловлено ухудшением позиции банка по капиталу вследствие существенного снижения его абсолютной величины. Рейтинг банка обусловлен слабыми оценками рыночных позиций и операционной эффективности, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняет агентство.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и слабой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности. Кроме того, деятельность банка характеризуется недостаточно широкой клиентской базой в сегменте кредитования и повышенной концентрацией бизнеса на регионе с низкой инвестиционной привлекательностью.

Ухудшение позиции по капиталу обусловлено существенным снижением величины собственных средств на фоне возникновения убытка за первое полугодие 2019 года в размере 368 млн рублей.

Давление на рейтинг продолжают оказывать значительный уровень иммобилизации капитала и слабая операционная эффективность деятельности, указывают аналитики.

Качество активов оценивается как невысокое. В структуре активов банка на 1 июля 2019 года наибольшую долю занимает имущество (порядка 68% валовых активов), представленное зданием банка, землей, временно не используемой в основной деятельности, и прочими объектами недвижимости. Ссудный портфель формирует 18% валовых активов банка, его качество оценивается как низкое. При этом для банка характерен низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Около 10% валовых активов приходится на средства, размещенные в Банке России.

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 1 июля 2019 года банк выдерживает досрочный отток более 90% привлеченных средств на срок более 30 дней без нарушения норматива Н3; покрытие ликвидными активами привлеченных средств составляет 95%.