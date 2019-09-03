После смерти санатора и владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана пакет принадлежавших ему акций перейдет в доверительное управление одному из членов семьи, сообщил РБК представитель банка. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».



«Это абсолютно протокольная процедура в рамках управления активами до определения наследников. Передача права управления активами кому-либо из сторонних лиц, не входящих в круг членов семьи Коганов, не предполагается», — сказал изданию представитель «Уралсиба».

Владимир Коган был единственным частным санатором в России, он получил пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. Летом 2018-го Коган перенес инсульт, спустя год после болезни он умер. По состоянию на 30 июня 2019 года в отношении принадлежавшего ему пакета акций проводилась процедура оформления прав в порядке наследования, сообщалось в отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2010 года.



Во время болезни отца банком управлял его старший сын 31-летний Евгений Коган. После смерти Владимира Когана в июне 2019 года он возглавил наблюдательный совет банка, а сейчас получит его акции в доверительное управление до определения наследников, уточнил изданию источник, близкий к банку.



Председателем набсовета банка «Уралсиб» избрали сына Когана На 1 мая 2019 года нетто-активы банка составляли 551,94 млрд рублей.

После того как будут определены наследники Владимира Когана, ЦБ рассмотрит вопрос о смене инвестора санируемого «Уралсиба», сообщала пресс-служба регулятора. План финансового оздоровления «Уралсиба» рассчитан до 2025 года. В настоящее время банк соблюдает все нормативы.