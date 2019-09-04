Собственники Банка БКФ предъявили претензию к субординированному кредитору — кипрской компании Netcore Solutions Ltd. Они требуют чуть более чем за месяц до истечения срока займа признать договор недействительным и настаивают на возврате 7,29 млн долларов выплаченных процентов, сообщает «Коммерсант» .

В претензии четырех собственников кредитной организации к Netcore Solutions Ltd. указывается на аффилированность компании с еще одним собственником банка — Алексеем Голубовичем (владеет 11%), о которой им стало якобы известно только недавно. Участники банка требуют признать договор субординированного займа недействительным, поскольку сделки с аффилированными структурами относятся к сделкам с заинтересованностью и подлежат согласованию общим собранием участников банка, которое не было проведено.

Кипрская компания просит ЦБ проверить Банк БКФ Между Netcore Solutions Ltd и Банком БКФ был заключен договор субординированного займа на 11,15 млн долларов.

По словам экспертов, заявление участников банка о том, что спустя десять лет они узнали, что полученный им субординированный заем выдан заинтересованной стороне, выглядит странно. Кроме того, эти годы банк без каких-либо возражений выплачивал проценты, то есть своим поведением подтверждал действительность сделки. Такой же позиции придерживаются и налоговики, которые имеют претензии к данной сделке. Учитывая, что субординированные займы для учета в капитале согласовываются с регулятором, суд в данной ситуации должен привлечь ЦБ третьим лицом, чтобы последний мог выразить свое мнение по делу, считают эксперты.