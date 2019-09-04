Взносы в фонд страхования вкладов по повышенной дополнительной ставке заплатили во II квартале текущего года 27 банков против 22 банков в I квартале 2019-го. Такие данные приводятся в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В общей сложности страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за II квартал 2019 года со сроком уплаты 30 августа перечислены 384 банками — участниками системы страхования вкладов (ССВ) на сумму 50,3 млрд рублей (за предыдущий квартал — 391 банком на сумму 48,29 млрд).

«По базовой ставке (0,15% расчетной базы) всеми плательщиками перечислено 48,26 млрд рублей (за предыдущий квартал — 47,52 млрд рублей). По повышенной дополнительной ставке (0,75%) в фонд поступило 2,1 млрд рублей от 27 банков (за предыдущий квартал —0,77 млрд рублей от 22 банков). Взносы по дополнительной ставке (0,075%) за три последних квартала не поступали», — говорится в отчете АСВ.

По вкладам юрлиц, относящихся к категории малых предприятий, банки за II квартал заплатили по базовой ставке 4,5 млрд рублей и 0,1 млрд рублей — по повышенной дополнительной ставке.



По состоянию на 1 августа 2019-го общий объем застрахованных вкладов составляет 32,583 трлн рублей, уточнили в АСВ.

