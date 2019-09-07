Россияне поощряют выдачу карманных денег детям, но считают, что траты нужно контролировать. Таковы данные исследования Хоум Кредит Банка. Эксперты финучреждения опросили более 800 клиентов — родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет.



Так, подавляющее большинство родителей (имеющих детей в возрасте до четырех лет) планируют заниматься финансовым воспитанием ребенка, когда он подрастет. 78,57% опрошенных собираются обсуждать с ребенком финансовые вопросы. 98,57% респондентов считают правильным давать детям карманные деньги, 37,14% — собираются выдавать их просто так, 24,29% — за хорошие отметки, 17,14% — за помощь по дому, 21,43% — по иным причинам.



«В семьях, где ребенку уже исполнилось четыре — шесть лет, обсуждают с ним финансовые вопросы 38,21% опрошенных. 88,62% считают правильным выдавать карманные деньги: 33,9% — просто так, 16,5% — за хорошие отметки, 31,2% — за помощь по дому, 18,3% — по другим причинам. Более половины детей опрошенных — 53,66% — уже задают вопросы о деньгах. При этом о том, что деньги являются результатом труда, знают практически все дети (87,8%)», — говорится в исследовании.

В Сбербанке проанализировали изменения в финансовом поведении россиян после рождения детей Так, семьи с детьми в два раза чаще берут потребительские кредиты.

84,32% опрошенных родителей (имеющих детей в возрасте 7—12 лет) выдают карманные деньги ребенку, при этом большая часть детей стали получать их в 7—10 лет (71,58%). Основная часть респондентов выдает в среднем 500—1 000 рублей в месяц на карманные расходы (40,35%), 31,58% — меньше 500 рублей в месяц, 21,05% — больше 1 тыс. рублей, но меньше 3 тыс. рублей, 5,26% родителей выдают на карманные расходы более 3 тыс. рублей в месяц.



«При этом число родителей, которые считают, что траты ребенка нужно обязательно контролировать, и тех, кто считает, что нужно быть в курсе, но не ограничивать в выборе трат, разделилось почти поровну: 48,22% против 48,52%. Считают, что контролировать траты ребенка не нужно, всего 3,25%», — отмечают аналитики.

По данным Хоум Кредит Банка, большинство (87,73%) родителей, имеющих детей в возрасте 13—18 лет, выдают ребенку карманные деньги (не считая денег на перекус в школе и на проезд). Число родителей, кто выдает ежемесячно от 500 рублей до 1 тыс. рублей, и более 1 тыс. рублей, но меньше 3 тыс. рублей, оказалось практически одинаковым: 35,47% против 35,04%. От 3 тыс. до 5 тыс. рублей ежемесячно выдают своим детям 14,53% опрошенных, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — 4,27%. Более 52% респондентов рассказали, что их дети зарабатывали деньги самостоятельно.

«С ростом возраста детей выросло число родителей, которые считают, что нужно быть в курсе расходов ребенка, но не ограничивать его в выборе трат (52,42%). Однако тех, кто считает, что контролировать расходы детей нужно обязательно, по-прежнему много — 40,89%. Тех, кто считает, что траты ребенка не нужно контролировать, среди опрошенных оказалось всего 6,69%», — заключили в банке.