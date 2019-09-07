Средняя сумма при оплате покупок телефоном в первом полугодии 2019-го увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 531 рубль (вместо 519 рублей). Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».



Доля в общем количестве всех трансакций, которая приходилась на платежи смартфонами в первые шесть месяцев года, — 6,2%.

«С января по июнь текущего года клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами покупки в кафе быстрого питания. Средний чек здесь — 358 рублей. За фастфудом следуют отели со средней суммой 11 025 рублей. На третьем месте — супермаркеты (552 рубля), на четвертом — заказ такси (361 рубль). Замыкает пятерку лидеров категория «АЗС, парковки» (1 354 рубля)», — отмечается в сообщении.

По данным «Русского Стандарта» за первое полугодие, в топ-5 городов по количеству трансакций при оплате смартфонами входят: Москва (средний чек — 606 рублей), Санкт-Петербург (447 рублей), Казань (356 рублей), Сочи (887 рублей) и Нижний Новгород (467 рублей).