Альфа-Банк, Росбанк и «Возрождение» перестали принимать от населения вклады в евро, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. То же самое ранее сделал банк «Авангард». Также этим летом прием евровых депозитов от физлиц прекратили Сбербанк и ФК «Открытие». Только клиенты private banking этих кредитных организаций могут открыть вклад в такой валюте, но с доходностью 0,01%.

Банк «Санкт-Петербург» в ближайшее время планирует ввести комиссию за обслуживание текущих счетов в евро. Вклады в этой денежной единице банк принимает, но также под 0,01% годовых на срок от 915 дней. Также под 0,01% можно открыть депозит в евро в ВТБ, МКБ, Райффайзенбанке и Тинькофф Банке, выяснили «Известия».

Банки могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам По словам экспертов, такие действия — это не исключение, а начало нового тренда.

Банки не могут платить большую доходность по вкладам в евровалюте из-за политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Его процентная ставка по депозитам находится на историческом минимуме и составляет минус 0,4%. В связи с этим зарубежные и российские банки несут расходы из-за денег, размещенных на счетах их клиентов в евро, отметил представитель Ситибанка. Ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне или будут снижаться еще сильнее как минимум всю первую половину 2020 года, сообщили в пресс-службе организации.

По словам экспертов, ЕЦБ продолжит смягчать денежную политику, а значит, роста доходности по депозитам в европейской валюте ждать не приходится. Европейская ключевая ставка, которая сейчас находится на нулевом уровне, может уйти в отрицательную зону уже в этом году — банков, взимающих комиссию за размещение крупных сумм, станет больше. Одновременно кредитные организации будут стимулировать людей не держать вклады в этой валюте, а пользоваться альтернативными инструментами.