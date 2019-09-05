Сбербанк принял решение о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, но кредитная организация не сможет сделать этого с 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок с обеих сторон, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.



Системно значимые банки, по плану ЦБ, должны будут подключиться к Системе быстрых платежей с 1 октября текущего года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Но Сбербанк долгое время не спешил присоединяться к СБП. Параллельно он развивает свою систему денежных переводов, а Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к системе ЦБ.

«Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. Но 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведется диалог, определяются сроки. Пока окончательные сроки не определены, процесс взаимодействия активный», — сказал глава Сбербанка в кулуарах Восточного экономического форума.

Разработанная Центробанком Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, но для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП. Система была запущена в полноценном режиме с 28 февраля этого года, первыми участниками стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». На странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт сейчас указаны 17 участвующих кредитных организаций: помимо вышеперечисленных, это ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт» и «Авангард».

30 августа Центробанк определил тарифы при оплате товаров и услуг через СБП. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия. Так, комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.

При этом для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.

Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года .