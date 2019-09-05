Сбербанк и «Макдоналдс» рассматривают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания, для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в совместном сообщении компаний.



Документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор «Макдоналдса» в России Марк Карена.

«Соглашение... предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия «Макдоналдс» будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. Все эти новшества направлены на дальнейшее повышение удобства для посетителей. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — отмечается в релизе.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы. «Создание цифровой экосистемы открывает возможности для онлайн-заказов, а также позволяет определить оптимальные места для открытия новых торговых точек», — следует из сообщения.