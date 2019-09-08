Банк «Возрождение» совместно с СК «АльфаСтрахование» запустил новую страховую программу по защите банковских карт. Теперь клиенты банка смогут застраховать любые дебетовые и кредитные карты «Возрождения», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Программа позволяет возместить клиенту денежные средства в случае утраты, хищения карты и несанкционированных снятий средств. Также программа предусматривает страховую защиту в случае утраты карты по причине неисправной работы банкоматов и компенсацию утраченных в результате грабежа наличных денег, снятых с карты», — говорится в релизе.

Срок страхования — один год. Полис действует по всему миру 24 часа в сутки. На одну карту возможно оформить один полис. В зависимости от лимита страховой выплаты стоимость программы составляет от 900 до 2 800 рублей в год. Максимальное возмещение по программе — 150 тыс. рублей.

Приобрести полис можно в любом отделении банка.