В работе систем Райффайзенбанка 5 сентября наблюдаются временные трудности при входе в приложение «Райффайзен-Онлайн», говорится в комментарии кредитной организации.

«5 сентября с 13:25 у пользователей могут возникать трудности при входе в приложение «Райффайзен-Онлайн». Все остальные сервисы банка работают штатно. Мы ведем работы по восстановлению сервиса в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении банка.

Последний раз сбой в работе сервисов Райффайзенбанка произошел 20 апреля 2018-го. Тогда клиенты банка не могли снять денежные средства в банкоматах кредитной организации. После этого Райффайзенбанк временно отменил комиссию за снятие средств с дебетовых карт в любых банкоматах России и мира.

