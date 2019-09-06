На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предполагает обязать банки обслуживать клиентов в том числе с использованием удаленной биометрической идентификации, сообщили в ЦБ «Известиям» . Речь идет об операциях по открытию счета или вклада, получении кредита и осуществлении перевода, подчеркнули в регуляторе. Там рассчитывают на принятие законопроекта уже в осеннюю сессию.

С момента запуска Единой биометрической системы (ЕБС) в июле 2018 года россияне оформили порядка 1,5 тыс. банковских услуг с помощью этого сервиса, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». За последний квартал активность граждан по использованию слепков лица и голоса для удаленного обслуживания в банках выросла втрое. Сейчас лишь несколько крупных банков оказывают услуги дистанционно по идентификации с помощью биометрии. Среди них Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк, Совкомбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк и Альфа-Банк.

СМИ: «Ростелеком» и банки проверят качество биометрических данных Биометрию для ЕБС собирают 155 банков в более чем 5,3 тыс. отделениях.

По словам представителей банков, 1,5 тыс. операций — это сравнительно немного. Для стимулирования дальнейшего развития системы необходимо, чтобы как можно больше банков предоставляли продукты с использованием удаленной идентификации на выгодных для клиентов условиях.

По мнению экспертов, если ЦБ обяжет кредитные организации проводить операции с помощью биометрии, это повысит привлекательность системы. Принудить банки к этому — логичный шаг, а не ужесточение требований к финорганизациям: ЕБС должна работать на 100%. Россияне обеспокоены безопасностью системы: их пугает, что в случае кражи биометрические данные нельзя заменить, как логин и пароль, а устойчивость ЕБС к взломам пока не доказана. Это тормозит распространение биометрии.