Сбербанк заключил с сингапурской компанией Trafigura PTE Ltd. первую свою сделку через блокчейн. Об этом сообщил ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы совершили первую сделку через blockchain с Trafigura, лидером международного рынка сырьевых товаров, и планируем развивать данную технологию в дальнейшем», — сказал он.

В частности, по словам Ведяхина, в рамках этой сделки Сбербанк купил у Trafigura дебиторскую задолженность крупного турецкого покупателя. Также компании согласовали условия финансирования и осуществили расчет с отображением статуса в режиме онлайн.

Использование блокчейна позволило снизить операционные риски, срок согласования документов и трудозатраты сторон на осуществление трансакции, отметил первый зампред правления Сбербанка.

«В нашем же пилоте блокчейн фиксирует каждый шаг сделки: запрос на выкуп задолженности, рассмотрение заявки в банке, направление предложения от банка, подтверждение условий от Trafigura, заключение сделки. В результате процесс сокращается c одного дня до часа. Полагаю, что подобные сделки с использованием технологии блокчейн — идеальное решение для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников», — добавил Ведяхин.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк планирует развивать данную технологию, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы и значительно повысить эффективность документооборота, также рассматривает возможность расширения списка партнеров по использованию блокчейна.