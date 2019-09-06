Банк «Восточный» перечислил повышенный взнос за II квартал 2019 года Агентству по страхованию вкладов (АСВ), рассказали РБК источник в кредитной организации и собеседник, близкий к банку. Речь идет о сумме 1,45 млрд рублей, уточняет собеседник, близкий к «Восточному». До этого банк направлял около 250 млн рублей отчислений на страхование вкладов ежеквартально, за весь 2018 год отчисления составили порядка 1 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО.

По словам источников, рост отчислений произошел из-за перевода «Восточного» в более низкую классификационную группу банков по риск-профилю.

Прибыль банка «Восточный» за первое полугодие по МСФО составила 3,9 млрд рублей Чистая прибыль банка «Восточный» за первое полугодие текущего года составила 3,9 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в его релизе.

По словам экспертов, такой эффект на общую базу могли оказать один или два крупных игрока, которые входят в топ-30 по объему депозитов физлиц. Если влияние оказал только один участник рынка, его портфель привлеченных средств населения должен составлять порядка 170 млрд рублей. По данным отчетности на 1 июля, объем вкладов физлиц в банке «Восточный» составлял 152,7 млрд рублей.

В конце мая вместе с предписанием о досоздании резервов на 5 млрд рублей ЦБ запретил «Восточному» открывать новые филиалы и любые другие структурные подразделения в течение года, а также привлекать новые средства физлиц, ИП, малого и среднего бизнеса. На основании этого банк был переведен в четвертую категорию по риск-профилю (неудовлетворительную), говорит источник РБК, близкий к кредитной организации. В июне «Восточный» перевели в третью категорию по риск-профилю, но с точки зрения отчислений в ФСВ она не отличается от четвертой. Собеседник в банке подтверждает, что сейчас «Восточный» находится в третьей категории.

​ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По оценкам фонда Baring Vostok, финансовое положение банка приближается к критическому.

Для «Восточного» выплата почти 1,5 млрд рублей на страховки чувствительна, считают эксперты, — это примерно 6% собственных средств банка «Восточный» (по данным на 1 августа). На эту дату запас капитала относительно порога в 8% меньше 1,5 млрд рублей, то есть убыток такого размера может быть критичным для банка. Хотя розничный блок банка генерирует неплохую прибыль, ключевой вопрос — продолжит ли банк создавать резервы по корпоративным кредитам, которые будут поглощать эту прибыль.