Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о его заочном аресте.

Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в кредитной организации. Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.

Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева На заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были частично удовлетворены.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центробанк ввел в нем временную администрацию. Спустя неделю после этого Центробанк обратился в правоохранительные органы с материалами о действиях менеджмента банка, которые имели признаки незаконных. Речь тогда шла о том, что часть кредитных досье на сумму свыше 109 млрд рублей «пропала или была уничтожена». Кроме того, в ЦБ сообщали о попытке вывода средств по сложной схеме накануне введения санации.

Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев уехал из России. Впоследствии стало известно, что он получил вид на жительство на Кипре. Алексей Ананьев также покинул страну, однако в январе 2018 года возвращался в Россию и заявлял об отсутствии планов уезжать.