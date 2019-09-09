Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Интеза» на уровне «ruА». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, высоким уровнем достаточности капитала, слабой эффективностью деятельности, адекватным качеством активов, а также сильной ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — 32-й по величине активов в мире банковской группы по состоянию на 1 января 2019 года. Последний прецедент поддержки наблюдался в 2015 году, когда в целях повышения устойчивости капитала к обесценению активов капитал российского банка увеличен на 40 млн долларов», — отмечается в сообщении.

«Позитивный» прогноз отражает ожидания аналитиков по росту чистых комиссионных доходов и финансового результата во втором полугодии 2019-го ввиду перераспределения части доходов от сопровождения сделок материнской группы.

По данным «Эксперт РА», банк «Интеза» имеет адекватный запас капитала для текущего риск-профиля (Н1.0 равен 19%, Н1.2 — 15% на 1 июля 2019-го; буфер абсорбции убытков позволяет банку выдерживать полное обесценение 16% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов).