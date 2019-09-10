Повторный аукцион по продаже дочернего банка Внешэкономбанка на Украине — Проминвестбанка — во исполнение решения Гаагского суда о взыскании с России 139 млн долларов в пользу компаний Игоря Коломойского назначен на 20 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Начальная стоимость 99,77% акций Проминвестбанка — 399,1 млн гривен, что на 25% меньше, чем на первом аукционе 28 августа, который был признан несостоявшимся. ВЭБ оценивает вложения в банк в 2,7 млрд долларов.

По мнению собеседников издания, второй аукцион останется без заявок, так как нарушен регламент проведения торгов, в рамках которого украинская фондовая биржа ПФТС должна за 30 дней до них сообщить о торгах и получить согласие не менее двух претендентов. Этого сделано не было, что несет риск непризнания сделки законной. Также любой из покупателей рискует нарушить приобретением акций Проминвестбанка европейские и американские санкции.

ВЭБ: стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка Ранее сегодня стало известно, что Украине не удалось продать ПИБ на аукционе из-за отсутствия заявок.

ВЭБ уже предупредил покупателей о рисках.

По словам собеседников издания, если ни на повторных, ни на третьих торгах покупателей так и не найдется, не исключено, что суд примет решение разместить имущество между исками в натуральном виде — акции банка достанутся компаниям Игоря Коломойского.