Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать наработки банка для задач госуправления. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать», — сказал президент.

Греф до этого напомнил главе государства о соглашении с правительством по части технологий, в том числе по использованию искусственного интеллекта. Он добавил, что Сбербанк в этом хорошо продвинулся.

«Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», — рассказал Греф.