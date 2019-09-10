Следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело в отношении совладельца Нота-Банка Дмитрия Ерохина, осужденного на 8,5 года колонии по делу о хищении 2,1 млрд рублей в банке. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

«Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Дмитрия Ерохина», — сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ерохина, сообщили в суде.