Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Переводы посредством СБП осуществляются банком мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона. Клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя номер мобильного телефона. Услугой можно воспользоваться бесплатно в «МКБ Онлайн» до конца года.

Напомним, что до 1 октября 2019 года банки должны подключиться к СБП, в противном случае ЦБ готов применять санкции в виде штрафов.