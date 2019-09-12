Минфин планирует раскрыть подробности о площадке для листинга ценных бумаг попавших под санкции компаний — санкционной бирже — в конце года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

«Там немножко сместились сроки. Думаю, мы к концу года объявим про биржу», — заявил он.

Он добавил, что санкционную биржу «хочется уже с успехами сразу показать» с эмитентами.

Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи В январе замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин определился с площадкой для листинга санкционных компаний.

В январе Моисеев сообщил, что Минфин выбрал площадку для листинга ценных бумаг попавших под санкции компаний.