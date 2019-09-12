Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при невысокой эффективности деятельности, приемлемым качеством активов и устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=17,5%, Н1.2=12,6% на 1 августа 2019-го), что позволяет выдержать полное обесценение около 13% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов.

По состоянию на 1 августа 2019-го около 39% валовых активов банка формировала ссудная задолженность юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Качество ссудной задолженности оценивается экспертами как невысокое: на 1 августа 2019-го доля ссуд 3—5 категорий качества составила 25,4% кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле — 13,8%.

