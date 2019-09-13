Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности СИАБа без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruCCC» с «негативным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — отмечается в сообщении.

Как пояснялось в сообщении «Эксперт РА» в июле, понижение рейтинга было связано с ухудшением ликвидной позиции банка (за годовой период с 1 июня 2018-го ликвидные активы сократились на 30%) на фоне существенного оттока средств юрлиц (на 26% за указанный период), высокой зависимости от средств, привлеченных от кредитных организаций на срок до 30 дней, а также существенного обременения портфеля ценных бумаг. Кроме того, агентство отмечало рост риска рефинансирования привлеченного на срок до 30 дней межбанковского фондирования, что также оказало негативное влияние на рейтинговую оценку.