Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту растраты средств банка «Югра» на сумму около 283 млрд рублей в отношении бывшего владельца банка Алексея Хотина, заявил следователь в Басманном суде Москвы. Об этом пишет РБК .

Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд рублей. Таким образом, совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из материалов дела, оглашенных в суде.

У всех троих обвиняемых необычные условия домашнего ареста — они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 6:00. Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства «Югры» и выплату страховых возмещений 35 тыс. вкладчиков. По его словам, необходимо смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать.

Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн рублей, но следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу.

Экс-президент банка Нефедов, отвечая на данные следствия о наличии у него «значительных финансовых средств», которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил: «На моем счету только 50 тысяч рублей».