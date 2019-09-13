Арбитражный суд Москвы отказал Анастасии Ананьевой, дочери одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка и его экс-предправления Дмитрия Ананьева, в снятии ареста с ее квартиры в Скатертном переулке в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ананьева просила частично отменить обеспечительные меры, принятые в деле по иску Промсвязьбанка к его бывшим контролирующим лицам о взыскании более 282 млрд рублей убытков. Представитель дочери Ананьева сообщил в суде, что квартира была подарена Анастасии ее матерью Людмилой Ананьевой.

Суд оставил под арестом имущество Ананьевых по иску Промсвязьбанка на 282 млрд рублей Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Юрист банка возражал против отмены обеспечительной меры, заявив, что сделка была направлена на отчуждение имущества ответчика. По его словам, квартира перешла к жене Ананьева по допсоглашению к брачному договору, заключенному за два месяца до начала санации банка, до этого ответчик владел долей в квартире.