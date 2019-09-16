Банки высказываются против создания саморегулируемой организации (СРО), которая, по замыслу ЦБ, необходима для подготовки и внедрения стандартов взаимодействия с потребителями финуслуг, сообщают «Известия» . В ходе XVII Международного банковского форума в Сочи решение должны были принять участники совета ассоциации «Россия», но в итоге они даже не стали голосовать по этому вопросу, подтвердили изданию председатель совета Анатолий Аксаков и президент ассоциации Георгий Лунтовский. Как рассказали «Известиям» источники, близкие к банковскому объединению и ЦБ, кредитные организации, входящие в ассоциацию «Россия», также категорически не согласны создавать СРО.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки должны создать саморегулируемую организацию для подготовки стандартов по взаимодействию с потребителями финуслуг. В противном случае ЦБ напишет эти правила сам. На данный момент из всех участников финансового рынка СРО не имеют только кредитные организации.

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По словам собеседников «Известий», сейчас для ЦБ важно получить принципиальное согласие от банкиров. Но кредитные организации, просчитав свои издержки, временные затраты и риски, поняли: создание СРО — мероприятие более проблемное, чем норматив ЦБ. Источник, близкий к Центробанку, сообщил, что главными противниками СРО являются акционеры банков, поскольку не хотят получить вместо лоббиста в лице ассоциации фактически «маленького» помощника ЦБ.

По данным опроса банкиров, среди главных причин неприятия идеи создания саморегулируемой организации — пересечение функций СРО с надзорными ведомствами, дополнительные административные и финансовые издержки, отсутствие реальных механизмов воздействия на поведение банков в отличие от практики нормативного регулирования, функции СРО по контролю за деятельностью банков. Больше всего представителей кредитных организаций беспокоит вопрос наделения СРО надзорными функциями. Также при выявлении многочисленных нарушений СРО должна исключить участника из своих рядов. А это влечет за собой отзыв лицензии, поскольку, когда на рынке появляется саморегулируемая организация, членство в ней обязательно. Создавать СРО и получить лицензионный риск однозначно не входит в планы любого участника финрынка.

По словам источника «Известий», который знаком с содержанием законопроекта, в последнем его варианте предполагается такой вариант: первые два года соблюдение стандарта будет контролировать Центробанк, а потом надзор переходит к СРО.