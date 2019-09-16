Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской «дочки» ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.



«Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на праве частной собственности публичному акционерному обществу «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»)», — говорится в решении. В нем уточняется, что арест наложен на здание центрального офиса банка, расположенного в Киеве на Софиевской улице, а также еще 15 объектов недвижимости, расположенных в разных регионах страны.

В материалах напоминается, что Арбитражный суд Гааги в сентябре прошлого года удовлетворил иск почти 20 компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании средств с России в лице Минюста РФ качестве компенсации за имущество, утерянное в Крыму. Апелляционный суд Киева 25 сентября 2018 года признал это решение и разрешил его исполнение.

ВЭБ: стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка Ранее сегодня стало известно, что Украине не удалось продать ПИБ на аукционе из-за отсутствия заявок.

В рамках этого дела были арестованы акции Проминвестбанка, которые Украина планирует продать. При этом из решения следует, что Проминвестбанк постоянно совершает «действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности», а действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций. Поэтому суд по ходатайству прокурора арестовал недвижимость банка.

В конце июня ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные банку. Госкорпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 млрд долларов. В конце июля Печерский районный суд Киева согласился с позицией российской госкорпорации и предписал приостановить продажу акций. Стокгольмский арбитраж также запретил Украине продавать акции Проминвестбанка, сообщал ВЭБ в конце августа.