Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предложило кредиторам воспользоваться новым видом аналитических услуг — винтажным анализом кредитного портфеля. Об этом сообщается в пресс-релизе НБКИ.

Этот сервис исследует зависимость кредитной задолженности определенной глубины от возраста поколения кредитов. Инструмент позволяет проводить анализ кредитного портфеля в целях прогнозирования его поведения, выявления негативных факторов и корректировки тактики кредитования.

С помощью сервиса можно анализировать все типы розничных кредитов по исследуемым банкам, в том числе автокредиты, ипотеку, кредитные карты, потребительские кредиты и микрокредиты. При этом историческая глубина анализа может настраиваться индивидуально — от 18 месяцев до нескольких лет. Также существует возможность анализа в региональном разрезе.

«Некоторые элементы винтажного анализа и раньше использовались НБКИ в таких продуктах, как «Национальный кредитный бюллетень» и «Бенчмаркинг-отчеты». Уникальность же нового аналитического сервиса для кредитного рынка состоит в консолидации различных методик проведения винтажного анализа в одном отчете, с возможностью его формирования по одному кредитору в сравнении с несколькими референтными группами», — отметили в НБКИ.