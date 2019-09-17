Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании «Финвижн» Артема Аветисяна к банку «Восточный» о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.



Судебное заседание отложено по ходатайству истца в связи с необходимостью ознакомиться с кандидатурами для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила «Финвижн», кандидатуры экспертов для проведения оценки во вторник представила кипрская компания Evison Holdings, контролируемая инвестфондом Baring Vostok, она участвует в процессе в качестве третьего лица.

«Судебное заседание откладывается до 3 октября», — сказал судья.

На данный момент Evison — миноритарный акционер «Восточного», контроль в банке перешел к «Финвижн». Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 — весной 2019 года, когда контроль над банком «Восточный» принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка «Восточный».

Апелляция подтвердила запрет размещения допэмиссии акций банка «Восточный» Об этом говорится в материалах суда.

Банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к «Финвижн».