Карты «Рокетбанка» стало возможно получить не только в головном офисе и при встрече с представителем банка, но и в магазинах «Республика» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

16 сентября 2019 года «Рокетбанк» открыл вторую точку самовывоза в магазине «Республика» на улице Воздвиженке, д. 4/7, строение 1. Первый пункт был запущен в августе на Мясницкой, д. 24/7.

Пилотный проект продлится до конца осени. После его окончания будет принято решение о запуске пунктов самовывоза в регионах, а также о размещении собственных стоек в крупных торговых центрах.