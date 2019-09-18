Сбербанк увеличил лимит по кредитованию компаний новой экономики (работающие в сфере неосязаемых активов — технологий и услуг) в два раза — до 200 млрд рублей, сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета банка.

«Риск-аппетит актуализирован по одной позиции у нас — кредитование и финансирование компаний новой экономики. Лимит увеличивается до 200 миллиардов рублей, все остальное — без изменений», — отметил Герман Греф.

Глава банка уточнил, что до этого лимит был установлен на уровне 100 млрд рублей.

«Мы за эти годы подошли уже к пределу, это стало препятствием», — добавил он.