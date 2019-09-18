Экономия на резервах при сборе биометрических данных не окупит расходы банков на оснащение отделений оборудованием для сбора биометрии и последующее ее внедрение в дистанционные каналы продаж. Такое мнение высказал ТАСС президент Ассоциации банков «Россия» Георгий Лунтовский.

Ранее ЦБ разрешил банкам создавать меньше резервов под кредиты, выданные при помощи удаленной биометрической идентификации или в том случае, если клиент сдал биометрические данные.



«Экономия на резервах для большинства банков не окупит уже понесенные расходы на организацию процесса сбора биометрии и будущие расходы на встраивание биометрической идентификации в дистанционные каналы продаж», — считает Лунтовский.

По его словам, банки несут значительные расходы при выполнении требований ЦБ о предоставлении услуг по сбору биометрии клиентов. Поэтому многие из них и ранее выступали за принятие мер, стимулирующих оказывать банковские услуги с использованием биометрической идентификации.

При этом, как отметил президент ассоциации, «опубликованные изменения подразумевают использование в пруденциальных целях для формирования резервов фактора, который напрямую не влияет на уровень кредитного риска». Более того, идея использования факта сданной заемщиком в банк биометрии при оценке его кредитоспособности ранее не обсуждалась с рынком, добавил он.



Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

К 1 января 2019 года банки должны были внедрить биометрию в 20% своих отделений, к середине года эта доля должна вырасти до 60%, а к концу года — до 100%.