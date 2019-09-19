Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество двух контролировавших ЕвроситиБанк лиц на сумму 10,5 млрд рублей, говорится в определении суда.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества бывшего председателя правления кредитной организации Оксаны Улановой и члена правления Дмитрия Бялого было заявлено в рамках иска о взыскании с них этой суммы.

АСВ хочет взыскать 10,5 млрд рублей с бывших председателя и члена правления ЕвроситиБанка Ответчиками по иску указаны Оксана Уланова и Дмитрий Бялый.

Суд отметил, что эти меры не нарушают интересов заинтересованных лиц, соразмерны заявленным требованиям и обеспечивают фактическую реализацию целей обеспечительных мер.

Банкротом ЕвроситиБанк признан 27 сентября 2016 года.