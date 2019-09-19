Банк «Ак Барс» запустил переводы по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк уже протестировал отправку и прием платежей с помощью статических и динамических QR-кодов и ведет переговоры с несколькими онлайн- и офлайн-магазинами, которые планирует подключить к системе.

В настоящее время оплата по СБП доступна для пилотной группы пользователей. В дальнейшем банк расширит функцию на всех клиентов в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн». Для физических лиц переводы по QR-коду бесплатные, а для юридических лиц банк введет комиссию после двух месяцев тестирования.