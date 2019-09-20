Дмитрий Беленов назначен заместителем президента — председателя правления Банка непрофильных активов (БНА), созданного на основе «Траста», говорится в сообщении кредитной организации. Он будет отвечать за блоки «Финансы» и «Риски», а также службы внутреннего аудита и внутреннего контроля.

По словам президента — председателя правления БНА Александра Соколова, Дмитрий Беленов будет заниматься финансовой и рисковой экспертизой предлагаемых стратегий работы с активами и контролем исполнения этих стратегий.

Беленов был заместителем генерального директора, членом совета директоров ООО «Сбербанк Капитал» с 2008 по 2018 год, являлся членом комитета по проблемным активам (КПА) центрального аппарата Сбербанка. С ноября 2018 по июль 2019 года — заместитель генерального директора — главный финансовый директор, член правления госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос».