Минсельхоз предложил докапитализировать Россельхозбанк еще на 10 млрд рублей уже в этом году вместо следующего, сообщила журналистам замглавы министерства Елена Фастова.

«По РСХБ в рамках экспорта АПК на этот год было предусмотрено 15 миллиардов рублей (на докапитализацию. — Прим. ред.). Сейчас мы внесли изменения на комитет по национальным проектам. Они одобрены. Надеемся, президиум, который состоится 7 октября, одобрит перенос 10 миллиардов рублей с 2020 года на 2019 год и в соответствии с этим РСХБ получит еще 10 миллиардов рублей», — сказала Фастова.

Она уточнила, что в соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» есть несколько направлений финансирования, в том числе уставный капитал РСХБ, и эти средства банк должен направить именно на кредитование предприятий по экспорту.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Государство регулярно докапитализирует кредитную организацию.

В 2018 году банк был докапитализирован на 20 млрд рублей, в I квартале 2019 года — на 15 млрд рублей, и еще 10 млрд рублей ему планировалось предоставить из бюджета в 2020 году.