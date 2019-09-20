Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P Global Ratings повысили рейтинги Совкомбанка. Об этом сообщается в пресс-релизах агентств.

Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с уровня «BB» до «BB+» со «стабильным» прогнозом.

Аналитики отмечают стабильно высокие показатели эффективности бизнеса, включая высокое качество активов, высокую прибыльность, высокие показатели ликвидности и буферов капитала. Потенциал повышения рейтингов ограничен, отмечает агентство, и потребует расширения сети отделений при сохранении высокой прибыльности, качества активов и показателей капитала. К понижению рейтинга может привести резкое ухудшение качества активов.

S&P повысило рейтинг банка до «ВВ/В» со «стабильным» прогнозом. Аналитики в настоящее время относят Совкомбанк к организациям, имеющим системную значимость для российского банковского сектора, и считают вероятным, что ЦБ может включить его в соответствующий перечень. Агентство указывает, что с января 2019 года Совкомбанк поддерживает долю в 1,4% на рынке розничных депозитов и обслуживает более 700 тыс. вкладчиков.

«Прогноз «стабильный» отражает наше мнение о том, что банк будет поддерживать текущий уровень капитализации и не продемонстрирует большую готовность к принятию рисков по мере органического роста бизнеса и роста за счет приобретений других активов», — добавили в S&P.