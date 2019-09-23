Банк «Уралсиб» в августе проиграл спор с кредиторами на 8,6 млн долларов в Лондонском международном арбитраже (LCIA) — после начала санации в 2015 году банк списал свои субординированные обязательства, и держатели части его долга Natwest Markets и Kleinwort Benson обратились в LCIA с требованием выплатить им эту сумму за списанные суборды, сообщают «Ведомости».
По словам источников издания, первый истец — инвестиционно-банковское подразделение Royal Bank of Scotland, являющееся организатором субординированного кредита для «Уралсиба», второй истец — подразделение группы Societe Generale по управлению благосостоянием, действует как кастодиан Growth Credit Fund Ic.
Как заявил представитель банка, «Уралсиб» исполнит судебное решение, на финансовом результате банка на 1 сентября это не отразится, поскольку он уже учитывает созданный резерв на 8,6 млн долларов.
Они пытаются повторить удачный опыт ВТБ.
Спор касается части субординированного кредита на 250 млн долларов, который «Уралсиб» получил в июне 2007 года для пополнения капитала; в декабре 2014-го был принят закон, разрешающий санируемым банкам полностью списывать субординированные кредиты. Хотя закон обратной силы не имеет, в России суды вставали на сторону банков, списавших даже «старые» суборды, которые были привлечены до вступления в силу закона и не содержали в договорах условий о возможности списания.