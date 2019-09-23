Банк Корпоративного Финансирования (БКФ) привлечет крупный банк для восстановления операций по картам и планирует возобновить обслуживание к началу ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Операции по банковским картам, выпущенные БКФ, в связи с переходом на новый расчетный и процессинговый центр временно недоступны с 23 сентября, говорится на официальном сайте банка. Как указывает кредитная организация, нового партнера пришлось искать из-за РНКО «Платежный центр». По данным банка, РНКО нарушила договор об обслуживании банковских карт и уведомила кредитную организацию о прекращении обслуживания в одностороннем порядке.

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«(Планируем возобновить обслуживание по картам. — Прим. ред.) к началу ноября. (Привлечем. — Прим. ред.) крупный банк из топ-30, название до запуска проекта не разглашаем», — сообщили в банке.

В РНКО «Платежный центр» заявили, что компания в мае 2019 года выявила риски в деятельности банка БКФ, в связи с чем в начале июня 2019 года в адрес банка был направлен соответствующий запрос с требованием предоставить сведения и документы, необходимые для оценки финансового положения.

«Банк БКФ в ответ на полученный запрос отказал в предоставлении части сведений и документов, а предоставленная информация не подтвердила удовлетворительное (приемлемое) финансовое положение банка. В связи с изложенным со стороны РНКО «Платежный центр» были приняты действия, предусмотренные договором, направленные на минимизацию рисков РНКО «Платежный центр». Банк БКФ был уведомлен за 30 дней до планируемых действий», — сказали в РНКО.